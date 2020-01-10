«الفجيرة للموارد» تشارك بطاقة المستقبل

المصدر: الفجيرة - وام

تشارك «مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية» في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري من خلال منصتها بجناح حكومة الفجيرة.

وتتضمن مشاركة المؤسسة في الحدث عرض أحدث التطبيقات الذكية والحلول المبتكرة التي تعتمدها للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن تقنية الرصد البيئي عبر«طائرة الدرونز» التي تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مراقبة انبعاثات الغبار في جميع المنشآت التعدينية بإمارة الفجيرة، علاوة على تقليص الوقت المستغرق لعملية التفتيش.

وتعرض المؤسسة أيضاً آخر إنجازاتها التقنية ومبادراتها البيئية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على التوازن البيئي، من خلال أجهزة رصد عالية الجودة تسهم في دقة احتساب مؤشر جودة الهواء مدعمة ببرامج حاسوبية متطورة تتيح نقل البيانات من مراكز الخدمات إلى قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمؤسسة.