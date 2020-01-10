11.18 تريليوناً إجمالي التحويلات المالية للبنوك والأفراد في 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع التحويلات المالية بين البنوك والأفراد معا عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو إيه إي إف تي إس خلال عام 2019 إلى 11.18 تريليون درهم مقابل 10.03 تريليونات لعام 2018 بزيادة مقدارها 2.14 تريليون درهم وبنسبة نمو 11.2%.

وتوزعت التحويلات المالية بين تحويلات بين البنوك وأخرى بين الأفراد (المستهلكين)، ووفقاً للإحصاءات فقد بلغت التحويلات بين البنوك خلال أشهر عام 2019 نحو 7.67 تريليونات درهم مقابل 6.84 تريليونات درهم لعام 2018 بزيادة تتجاوز 823 مليار درهم وبنسبة نمو 12%، وارتفعت التحويلات بين الأفراد (المستهلكين) من 3.18 تريليونات درهم لعام 2018 إلى 3.5 تريليونات درهم لعام 2019 بزيادة مقدارها 323 مليار درهم وبنسبة نمو 10.1%.

وسجل شهر يوليو 2019 أعلى شهور التحويلات بين البنوك خلال العام بنحو 711 مليار درهم ، وعلى مستوى تحويلات الأفراد سجل شهر أبريل أعلى التحويلات خلال عام 2019 بنحو 359 مليار درهم. ويكشف نمو التحويلات المالية بين البنوك والأفراد وتيرة النمو الاقتصادي المتزايدة وجاذبية القطاع المصرفي في الدولة ومتانة الوضع الاقتصادي.