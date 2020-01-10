فرص وتحديات كبرى بقطاع الطاقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إنفورما ماركتس» أن دورة 2020 لـ«معرض الشرق الأوسط للطاقة» ستقام فعالياتها بين 3 و5 مارس 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويخضع قطاع الطاقة والمرافق المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعملية تحول، تجعل منه منصة تجمع ميادين التكنولوجيا والعلوم والأعمال، ما يثمر عن فرص وتحديات كبرى، وفقاً لتقرير جديد أعدته شركة البحث العالمية «جي أر إس إكسبلوري»، والذي تناول أحدث التوجهات في مجال التكنولوجيا.

وركز التقرير على آراء أكثر من 2,220 من المديرين التنفيذيين وكبار المديرين والمهندسين ومطوري الأعمال العاملين في قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأجمع المشاركون على أن شركات الكهرباء والمرافق تواجه «مجموعة كبيرة من الأسئلة والتحديات والفرص».

وشملت التطورات التكنولوجية الرئيسية في قطاع المرافق أنظمة الأمان لشبكات التوزيع، والقراءات المعمّقة للبيانات من العدادات الذكية، وتحسين سبل التدريب والاعتماد باستخدام الأدوات الإلكترونية عبر الإنترنت.