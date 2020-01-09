الإمارات الثانية عالمياً في نسبة الشباب من السكان

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنفَت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في نسبة الشباب إلى إجمالي عدد السكان، وفقاً لإحصائية عام 2018، وهي أحدث إحصائية صادرة عن البنك الدولي، ونشرها أمس موقع «سبيكتيتور أنديكس» الشبكي المعني بنشر الإحصائيات المتنوعة. وأفادت الإحصائية أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عالمياً في نسبة الشريحة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً إلى إجمالي عدد السكان.

حيث بلغت هذه النسبة 84 %. وفي سياق متصل، أفادت نفس الإحصائية أيضاً بأن الإمارات هي الأدنى عالمياً على الإطلاق في نسبة عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأعلى إلى إجمالي عدد السكان.

حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات 1 % في 2018. وجاءت هذه النسبة أدنى من متوسط النسبة العالمية في نفس العام، والذي بلغ 9 %، كما جاءت أدنى أيضاً من متوسط النسبة لدى الدول العربية، والذي بلغ 5 %.