دبي وجهة أثرياء العالم لقضاء العطلات

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حلّت دبي في المركز 21 عالمياً ضمن قائمة وجهات عطلات كبار أثرياء العالم في 2019، التي وضعتها مجلة (CEOWORLD)، بالتعاون مع وكالة استئجار اليخوت الفاخرة (Cosmos Luxury Yachts)، التي تخطط لرحلات للأفراد ذوي الثروات الفائقة، لاكتشاف أفضل الوجهات السياحية التي توجه إليها هؤلاء العام الماضي.

وتقدمت دبي في القائمة على كل من سيشيل والبرتغال وموريشيوس والجبل الأسود.

وذكرت المجلة التي تُعرِّف الأثرياء على أنهم أولئك الذين تتجاوز ثرواتهم 500 مليون دولار، في سياق تقريرها، أن شريحة من كبار الأثرياء يمتلكون عقارات في أجمل الوجهات في العالم، بينما يستأجر آخرون أماكن إقامة فاخرة تضم سُبل الراحة كافة.