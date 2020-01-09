أملاك للتمويل: موافقة 95 ٪ من دائنيها على إعادة هيكلة ديونها

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أملاك للتمويل أمس حصولها على موافقة 95 ٪ من دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديونها. وتمثل نسبة 5 ٪ المتبقية 3 دائنين فقط من أصل 27، ولا تزال الشركة مستمرة في مفاوضاتها معهم على شروط إعادة هيكلة الديون، للوصول إلى حلّ بشأن المسائل المعلقة بما يتماشى مع استراتيجيتها.

كانت الشركة أتمت في عام 2014 بنجاح عملية إعادة هيكلة لودائعها الاستثمارية البالغة 10.2 مليارات درهم، وسددت 2.8 مليار درهم نقداً لمموليها.

وفي 2015 سددت الشركة دفعة مقدمة بقيمة 758 مليون درهم لمموليها، وتم استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في يونيو 2015. وفي 2016 سددت الشركة دفعة مقدمة قيمتها 274 مليون درهم للممولين، وقامت بعملية إعادة تفاوض ناجحة على الشروط الرئيسية لإعادة الهيكلة مع مموليها. وفي 2017: سددت مبلغ 100 مليون درهم إضافية للممولين.

وفي 2018 سددت دفعة مقدمة قيمتها 684 مليون درهم للممولين في يناير 2018 والعام الماضي، وصلت نسبة السداد لتسهيلات مزودي السيولة إلى 92 ٪.