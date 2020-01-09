5 ملايين مبيعات متوقعة لهواتف 5G بالإمارات 2020

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّع «كريستيانو آمون» الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم» المتخصصة بصناعة المعالجات المتخصصة بإنتاج المعالجات ونظم الاتصالات، أن يصل عدد شحنات الهواتف الذكية المزوّدة بتقنية الجيل الخامس «5G» هذا العام إلى أكثر من 200 مليون جهاز هذا العام وأكثر من 750 مليون جهاز بحلول 2022.

ووفقاً لرصد تحليلي لـ«البيان الاقتصادي» فمن المتوقع أن يصل عدد مبيعات الهواتف المزوّدة بتقنية 5G في الإمارات إلى نحو 5 ملايين جهاز في 2020 أو 25% من إجمالي اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة والتي بلغت 19 مليون اشتراك بنهاية أغسطس الماضي وفقاً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأكّد آمون خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES المقام حالياً في مدينة لاس فيغاس أن عدد شحنات هواتف 5G ستصل إلى 750 مليوناً بحلول 2022 فيما ستتجاوز عدد اشتراكات هذا التقنية ملياراً و2.8 مليار بحلول 2023 و2025 على التوالي.