6 % نمو عدد فروع كبريات الشركات الأمريكية في المنطقة

المصدر: (أبوظبي - وام)

نما عدد فروع كبريات الشركات الأمريكية التي تدير أعمالها في المنطقة انطلاقاً من الإمارات 6 % تقريباً بين 2018-2016 في مؤشر على المكانة الريادة التي تتميز بها الدولة كمركز إقليمي للتجارة والأنشطة الاقتصادية في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

ووفقاً لسجلات وزارة الاقتصاد ارتفع عدد فروع كبريات الشركات الأمريكية العاملة في الإمارات من 270 فرعاً 2016 إلى 286 فرعاً مع نهاية 2018 في خطوة تعكس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب.

وتجمع مؤسسات دولية على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.