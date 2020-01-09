مجلس إدارة جديد لـ«نور بنك»

المصدر: (دبي - البيان)

يمضي بنك دبي الإسلامي في عملية الاستحواذ على نور بنك، استناداً إلى موافقات الجهات الرقابية ومساهمي البنكين ومن أجل ضمان إنجاز الصفقة بيسر تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة نور بنك ليضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة حالياً في بنك دبي الإسلامي، وهم يحيى سعيد أحمد ناصر لوتاه وحمد بوعميم وأحمد محمد سعيد بن حميدان وعبدالله علي عبيد الهاملي، بالإضافة إلى الدكتور عدنان شلوان (الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي).

وسيتولى أعضاء مجلس الإدارة المعينين إدارة نور بنك وتنفيذ خطة دمج نور بنك في بنك دبي الإسلامي من أجل الاستفادة بشكل فعال من عملية الاستحواذ، وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة.