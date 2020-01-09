أطول فندق بالعالم في دبي مجدداً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّت دبي في قائمة أفضل 10 وجهات للزيارة في 2020 نشرتها صحيفة «Long island weekly»، إلى جانب وجهات عريقة مثل فانكوفر، وبون وجالوي في إيرلندا والقاهرة وواشنطن العاصمة.

وقالت الصحيفة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في سياق تقريرها، إن المستقبل الآن يتجلى بدبي حيث تطلق الإمارة الخلاقة فائقة الإبداع العديد من المشاريع السابقة عصرها.

وأشارت إلى أن الاستعدادات الآن تجري على قدم وساق لاستضافة معرض إكسبو 2020، الحدث الأكبر من نوعه في العالم، الذي يستمر 6 أشهر، حيث تتبارى 190 دولة في عرض أحدث ما أبدعه العقل البشري في الاستدامة والتنقل (كالسيارات الطائرة) في أجنحة خلاقة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع افتتاح متحف المستقبل، الإعجاز الهندسي بالتفكير الخوارزمي وهو عبارة عن خزانة من عجائب الجيل المقبل في مبنى على شكل عين مزخرفة بالخط العربي.