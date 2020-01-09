120 مليار درهم تجارة «دافزا» في 9 أشهر بنمو 11.2 %

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت مساهمة سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» في تجارة دبي الخارجية إلى 12 % خلال الأشهر التسعة الأولى 2019 من إجمالي 1.02 تريليون درهم سجلتها الإمارة خلال تلك الفترة.

وحققت المنطقة الحرة بمطار دبي نمواً 11.2 % في إجمالي التجارة الخارجية لتصل 120 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الأولى من 2019، إضافة إلى نمو 11.8 % في إعادة التصدير إلى 68 مليار درهم تشكل 21.7 % من إجمالي إعادة التصدير في دبي بدعم التسهيلات والخدمات جمركية واللوجستية المتكاملة.

وحققت «دافزا» 16.2 مليار درهم فائضاً تجارياً، ما يشير إلى كفاءة المنهجية الإدارية والتشغيلية والمالية للمنطقة الحرة، والتي جرى وضعها لضمان لعب دور فاعل في إنجاح الخطط الاقتصادية والتجارية وسياسات التنويع الاقتصادي الوطنية.