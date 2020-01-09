«موانئ دبي العالمية» تغلق صفقة 77% من «فيدرتك»السنغافورية

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس «موانئ دبي العالمية» عن إغلاق صفقة الاستحواذ على حصة 77 % من «فيدرتك» لتشغيل سفن الشحن متوسطة الحجم وفقاً لإفصاح نشرته أمس عبر موقع «ناسداك دبي».

وأعلنت المجموعة في الثالث من ديسمبر الماضي عن الصفقة وأفادت آنذاك بأن الصفقة تمت عن طريق مجموعة «يونيفيدر» الدنماركية للخدمات اللوجستية المتكاملة والتي كانت «موانئ دبي » استحوذت عليها بالكامل في أغسطس 2018. ولم تفصح «موانئ دبي» عن قيمة الصفقة إلا أنها أفادت بأن القيمة تبلغ أقل من 1 % من قيمة صافي أصولها والتي قُدٍرَت بنحو 44,55 مليار درهم 30 يونيو الماضي.



