18 ألف سفينة تعاملات مركزيّ الجمارك بالخور ومرفأ ديرة في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أشاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بجهود الموظفين وتفانيهم في العمل وحرصهم على تطويع خبراتهم العملية ومهاراتهم الدقيقة في عمليات التفتيش والضبط، والوقوف سداً منيعاً لمحاولات التهريب الجمركي بشتى أنواعه، حيث تعامل مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة مع 18 ألف سفينة تجارية قادمة ومغادرة خلال العام 2019، مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد السفن التي تعامل معها المركزان 15,603 سفن.

جاء ذلك خلال زيارة مسائية قام بها مدير عام جمارك دبي للمركزين للاطلاع على مستوى الخدمات الجمركية والمشاريع التطويرية المقدمة بالمركز مواكبة للاستعداد لعام الخمسين، والسعي الدائم لإطلاق المبادرات التطويرية لتسهيل عمليات التفتيش المقدمة للسفن القادمة والمغادرة، لتعزيز الحركة التجارية البحرية في إمارة دبي، وتنويع مصادر الدخل، رافقه خلال الزيارة عبد الله محمد الخاجه المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، أحمد الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، إبراهيم كمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية.

وقال مدير عام جمارك دبي إن خور دبي يعتبر الشريان البحري التجاري في الإمارة مُنذ القدم، من خلال تزايد أعداد السفن الخشبية التقليدية والحركة الملاحية، وكيف أن للخور دوراً حيوياً في تعزيز مرونة حركة التجارة البحرية مع الدول المجاورة، والسعي لتنويع الاقتصاد للمساهمة في زيادة الناتج المحلي لإمارة دبي، مؤكداً على مدى التزام الدائرة في توفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد من خلال الانسيابية في شحن وترتيب البضائع.