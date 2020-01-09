قمة الاستثمار في الطيران تنعقد في دبي 27 الجاري

المصدر: دبي- البيان

تبحث الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي تعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري في دبي مشاريع تطوير المطارات الضخمة واستثمارات البنية التحتية في هذا المجال.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بهذه المناسبة إن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى زيادة سعة المجال الجوي عن طريق إضافة المزيد من الطرق إلى البلدان المجاورة وكذلك إدخال نظام جديد لإدارة الملاحة بحلول عام 2020 لذا تم تخصيص مبلغ 270 مليار دولار أي ما يعادل تريليون درهم لمشاريع تطوير البنية التحتية لمطارات الدولة وتحقيق أسطول مكون من 884 طائرة تجارية كما نتوقع الحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال وتوجيه الاستثمارات لمواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في القطاع.

وأضاف السويدي أن قطاع الطيران يشهد نمواً ملحوظاً ومتسارعاً على مستوى النقل الجوي وبناء وتوسعة المطارات مما ينتج عنه نمو الاقتصادات الإقليمية، والشرق الأوسط السوق الأكثر نمواً في العالم على الرغم من احتفاظ أوروبا بتوقعات نمو قوية حتى عام 2040.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن إياتا تتوقع ارتفاع أعداد المسافرين خلال عام 2020 إلى 4.72 مليارات مسافر ما يمثل زيادة بنسبة 4.0 %عن الرقم المسجل عام 2019 والبالغ 4.54 مليارات مسافر.