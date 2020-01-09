مشاركة فعالة للإمارات في عمومية «آيرينا»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك الإمارات بدورٍ قيادي مؤثر في الحوارات الدولية الجارية حول التحوّل العالمي في قطاع الطاقة، وذلك في إطار فعاليات الدورة العاشرة من الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي تنعقد في أبوظبي بين يومي 10 و12 يناير 2020، في مستهل الدورة السنوية الثالثة عشرة لأسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويرأس وفد الإمارات المشارك في الجمعية العمومية لـ«آيرينا»، معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الدولة، ويضم الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا» بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المعنية في الدولة.

وتتضمن الدورة العاشرة لجمعية «آيرينا» العمومية مجموعة من الجلسات ولقاءات الطاولة المستديرة الوزارية، إلى جانب حلقات نقاش تتناول آخر التطورات والمستجدات في قطاعات التكنولوجيا، ووضع السياسات، والتمويل الأخضر، بهدف تعزيز الحوار العالمي الجاري حول كيفية التحرك واتخاذ خطوات عملية نحو مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ومعالجة التغير المناخي والحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وعلى مدى يومين، ستركز مناقشات الجمعية العمومية على مشاركة الشباب، والمساواة بين الجنسين، وصياغة أجندة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وأولوياتها خلال العام المقبل.

حملة

وقبيل انعقاد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة هذا العام، دعت دولة الإمارات ممثلي «آيرينا» ومندوبي دولها الأعضاء، وفئات المجتمع كافة إلى تبادل إنجازاتهم ومساهماتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل تعززه مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك من خلال مشاركتهم في حملة #بادر_بخطوة_مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشرف عليها بعثة الدولة لدى «آيرينا»، تحت مظلة وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: لعبت «آيرينا» دوراً عالمياً رائداً خلال العقد الماضي في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، مدعومة بتعاون وتفاعل دولها الأعضاء وبالأخص الإمارات التي تستضيف المقر الرئيس للوكالة وتدعم كل مبادراتها ومشاريعها الدولية لنشر حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وأضاف: «الإمارات عبر جهودها والدعم الذي توفره ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف وكالة آيرينا عالمياً، حيث شاركت في إطلاق وتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية عبر صندوق أبوظبي للتنمية، والشراكات التي وقعها مع دول عدة، والتي ستبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليون دولار خلال الدورة الحالية، كما بلغ إجمالي المشاريع التي تنفذها الدولة في مجال الطاقة المتجددة 14 مليار دولار عالمياً».

وأوضح معاليه أن الدورة الحالية من اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة ستشهد طرح مجموعة من القضايا المحورية للنقاش من ضمنها المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة مشاركة الشباب في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الابتكار في خفض الانبعاثات الضارة عبر تسخير الهيدروجين للاستفادة منه في إنتاج الطاقة وتخزين الكربون.

وبدورها، قالت الدكتورة نوال الحوسني: «من خلال الترابط الوثيق بين أهداف وطموحات دولة الإمارات و«آيرينا»، نجحنا بتأسيس علاقة عمل مثمرة أسهمت بشكل فاعل في زيادة تمثيل المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني الابتكارات، وصنع السياسات المرنة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطوراً متسارعاً في دولة الإمارات».

وسيتم خلال الجمعية العمومية لـ «آيرينا» الإعلان عن المشاريع الفائزة في الدورة التمويلية السابعة من صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع «آيرينا»، والتي تكون الإمارات بإتمامها قد أنجزت تعهدها بتقديم 350 مليون دولار أمريكي كمساهمة منها في مشاريع الطاقة المتجددة التي أوصت بها الوكالة.