«تنظيم الاتصالات»: 14.8% انخفاض الهجمات الإلكترونية في 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 14.8 % خلال العام الماضي 2019، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات. وكشفت البيانات الصادرة أمس، أن عدد الهجمات انخفض إلى 345 هجمة في الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل 405 هجمات خلال الفترة نفسها من 2018، وذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت.

برامج

وأظهرت البيانات أن 118 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة و171 هجمة متوسطة و54 هجمة ضعيفة، وكانت أخطر البرامج الخبيثة الشهر الماضي هي إشعار متقدم عن خاصية جديدة تسمح للمخترقين بتشفير البيانات، وإشعار متقدم عن حملات قرصنة إلكترونية تستهدف قطاعات الصناعة والطاقة.

وبلغت إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق 78 منها نحو 30 فحص ثغرات و48 اختبار اختراق، مشيرة إلى أن عدد الحوادث بلغ 85958 في دبي و35875 في أبوظبي و31726 في الشارقة و1975 في العين و8182 في عجمان و984 في الفجيرة و159 في رأس الخيمة.

نصائح

وقدمت الهيئة عدة نصائح توعوية بعنوان «أنت أذكي، لاتكن ضحية للاحتيال الإلكتروني!»، حيث دعت إلى ضرورة أخذ نسخة احتياطية من بياناتك، واستخدام كلمة سر جيدة تعتبر أحد أفضل الطرق لحماية بياناتك. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد شيء مجاني على الإنترنت حتى لا يقع المستخدمون ضحية لعمليات احتيال، مؤكدة أن الأمن المادي يعتبر أول خطوة من خطوات حماية البيانات.