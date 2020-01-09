«إمباور»: 500 ألف معاملة دفع إلكترونية في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) ارتفاع عدد معاملات الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 2019 لتتجاوز 500 ألف معاملة بنمو 15% عن 2018؛ حيث كان هناك ارتفاع في استخدام قنوات الدفع الإلكترونية، التي توفرها الشركة لأكثر من 100 ألف متعامل، من خلال نظامها الإلكتروني، ومن خلال الخدمات الإلكترونية التي يتيحها شركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية.

تسجيل

وشهد التسجيل بخدمات تبريد المناطق نمواً ملحوظاً، حيث بلغ الإجمالي 17.833 تسجيلاً في خدماتها، كما شهدت الشركة زيادة 45% في عدد الزوار لمراكز خدمة العملاء التابعة لـ «إمباور» وارتفاع بنسبة 13% للرسائل الإلكترونية.

كما ارتفعت نسبة العملاء الذين سجلوا في الخدمات الإلكترونية للصفحة الرئيسية للشركة وخدمات الهاتف المحمول خدمة (mPay) إلى 30%. وأجرى المتعاملون معاملات الدفع عبر الصفحة الرئيسية للشركة، وعن طريق الهاتف المحمول خدمة (mPay)، وعبر بنك الإمارات دبي الوطني، وعبر الأنصاري للصرافة، ونور بنك، وبنك أبوظبي التجاري، والإمارات للصرافة.

مساهمة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): نعمل دائماً على المساهمة في مختلف الاستراتيجيات الوطنية، والتي تساهم في الحفاظ على البيئة ومن بينها استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تهدف إلى إكمال التحوّل الذكي والتخلص من المعاملات الورقية الداخلية والخارجية في دوائر حكومة دبي وبشكل نهائي بحلول 2021، إلى جانب تحقيق أهداف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وتقدم "إمباور" خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,43 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي.