اجتماع لـ«سياحة أبوظبي» لتطوير القطاع

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أول من أمس، الاجتماع الدوري لتطوير القطاع السياحي في الإمارة، بحضور مديري وممثلي المنشآت الفندقية والجهات الشريكة العاملة والمعنية بالقطاع.

وسلّط الاجتماع الدوري رُبع السنوي الضوء على أحدث توجهات ومبادرات قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي، من خلال جدول أعمال تناول العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مناقشة مؤشرات الأداء وإحصاءات نتائج الربع الأخير من 2019، وخطط دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي للمحافظة على زخم النمو السياحي المطرد، واستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة بالتعاون مع شركائها، إلى جانب عرض مشاريعها الاستراتيجية، وتقديم إيجاز عن «إكسبو».

حضر الاجتماع كبار موظفي الدائرة والشركاء من بينهم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وإكسبيرينس هب، وعدد من مديري الفنادق من بينهم قصر الإمارات، أنانتارا، ماريوت، فيرمونت، جميرا، ميلينيوم، كوبثورن، روزوود، راديسون، فور سيزونز، سانت ريجيس، سوفيتيل وميريديان.