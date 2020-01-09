4711 درهماً نصيب الفرد من أقساط التأمين بالدولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت هيئة التأمين عن ارتفاع نصيب الفرد من أقساط التأمين في الدولة بنسبة 101 % خلال 12 عاماً من 2007 وحتى 2018. وأضافت الهيئة، في بيانات صدرت أمس، أن نصيب الفرد من أقساط التأمين بلغ ما قيمته 4711 درهماً في نهاية عام 2018، مقابل 4753 درهماً في 2017، و2346 درهماً في 2007.

ولفتت هيئة التأمين إلى أن ترتيب قطاع التأمين في دولة الإمارات تحسن بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، حيث احتلت المرتبة 37 من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى العالم، والمرتبة 45 من حيث انتشار التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين معاً بلغت نحو 9.2 % في الناتج المحلي الإجمالي الجاري للدولة، وذلك في العام 2018، بمعدل نمو بلغ 4.5 % عن عام 2017.