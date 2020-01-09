ملتقى «كليكس» ينطلق 13 يناير

المصدر: أبوظبي - وام

تستعد وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً لإطلاق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «تبادل الابتكار في مجال المناخ - كليكس»، المنصة العالمية التي تجمع بين الجهات الاستثمارية وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجال تغير المناخ خلال الفترة من 13 - 16 يناير الجاري.

وسجلت الدورة منذ فتح باب التسجيل فيها المئات من طلبات المشاركة من الشباب ورواد الأعمال الذين تمكنوا من تقديم حلول ابتكارية في مجالات استدامة الفضاء ومستقبل الغذاء والزراعة والطاقة والنقل.و

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن طاقة البشر لا تنضب وتستحدث دائماً بدعم وتحفيز قدرتهم على الابتكار، وبالأخص فئة الشباب.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه عبر تحفيز هذه الطاقة وتوظيفها بالشكل المناسب يمكن الوصول دائماً إلى حلول للتحديات كافة التي تواجهنا، لذا تولي الإمارات الاستثمار بالإنسان، لا سيما الشباب، أهمية كبرى لضمان تحقيق مستقبل أفضل .وأظهرت الابتكارات الإماراتية مستوى متقدماً بالملتقى خلال الدورتين السابقتين.