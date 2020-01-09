«سكيورنسي» تجمع 17.65 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «سكيورنسي» لتطوير التكنولوجيا المالية والتنظيمية القائمة على تقنية البلوك تشين جمع تمويلات بقيمة 17.65 مليون دولار بمساهمة عدد من مؤسسات الخدمات المالية والشركات الاستثمارية التي تركز على مجالات تكنولوجيا البنية التحتية للأسواق المالية.

وضمت قائمة المستثمرين شركة «ويزدوم تري» المُدرجة في بورصة «ناسداك» كمستثمر استراتيجي، إلى جانب كل من «مكتب أبوظبي للاستثمار» عبر صندوقه الخاص بدعم الشركات الناشئة، وعملاق الخدمات المالية الياباني «مجموعة مونيكس»، إضافة إلى عدد من الشركات الاستثمارية مثل «آر آر إي فينتشرز»، و«ستروبيري كريك فينتشرز»، و«بانثيرا كابيتال» التي تعتبر الذراع الاستثمارية لشركة «الفجيرة القابضة».

وقامت شركة «سكيورنسي»، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، بتطوير عملياتها بشكل كبير في سوق أبوظبي العالمي.