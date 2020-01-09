الإمارات تترأس مركز التحكيم التجاري الخليجي 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز في دورته 26 لعام 2020 برئاسة ممثل الإمارات محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأعربت الأمانة العامة للمركز عن تقديرها لدور مراكز التحكيم في الإمارات الناشطة والفاعلة، في دعم أعمال مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، وتسهيل كل الأمور التي من شأنها أن تدفع بتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، وضمن إطار خدمة منظومة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن لدى المركز تعاوناً قوياً ومثمراً مع عدة جهات في الإمارات، أبرزها مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم البرنامج الخاص لتأهيل المحكمين لشرطة دبي، وبرنامج التحكيم البحري بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وكذلك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وأشارت الأمانة العامة لمركز التحكيم التجاري الخليجي إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي نزاعات بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 62.5 مليون دولار أمريكي، تعود إلى 16 نزاعاً تحكيمياً، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب محمد هلال المهيري، بصفته رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، عن اعتزازه بهذه المهمة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز، والعزم على مواصلة العمل قدماً نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية الشاملة، وفق الرؤية الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي على أساسها جاءت فكرة إنشاء المركز.