«دانة غاز» تتحوط لحماية أعمالها بكردستان العراق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، إن الشركة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للتحوط وحماية أعمالها في إقليم كردستان العراق، في ظل التطورات المتسارعة، التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المبيضين في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: «أعمالنا بشكل عام بعيدة عن منطقة الأحداث في العراق، لكن حرصنا منذ اشتغال الأزمة على تأمين جميع أعمالنا وفق أعلى معايير السلامة».

وأوضح المبيضين أن الشركة تمتلك أصولاً حيوية وجيدة في كردستان العراق، لذا عمدت على حمايتها خوفاً من أي تدهور في الأوضاع بالمنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لرفع إنتاجها في كردستان العراق إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 900 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، إلى جانب خطتها التوسعية، التي تتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 250 مليون قدم مكعبة يومياً.

وشدد على تفاؤل الشركة إزاء خطط النمو في إقليم كردستان العراق، الذي يعد منطقة واعدة للغاية، وأحرزنا فيه تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من التحديات التي يعلمها الجميع.

وذكر المبيضين أنه في الآونة الأخيرة، أكدت جهات تدقيق مستقلة زيادة احتياطات «دانة غاز» المؤكدة والمحتملة في كردستان العراق 10% إلى أكثر من مليار برميل نفط مكافئ».