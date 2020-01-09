«نور تكافل» تسرّع رحلة تحوّلها الرقمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بايوس الشرق الأوسط، المزود للخدمات المدارة والبنية السحابية في الإمارات إتمام انتقال «نور تكافل» بنجاح من البنية المادية إلى السحابية بهدف تسريع رحلة التحول الرقمي لديها.

ويتعيّن على شركات التأمين في الإمارات الالتزام بتعليمات وأنظمة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، مما يعني أن استضافة التطبيقات يجب أن تكون داخل الدولة مع وجود نظام للتعافي من الكوارث. وبعد إجراء أبحاث موسعة في القطاع، اختارت نور تكافل شركة بايوس الشرق الأوسط وكلاود إتش بي تي لمشروع انتقالها إلى البنية السحابية.

وتلا الاختيار عملية مكثفة للانتقال على مدى 3 أشهر، عمل فيها أكثر من 60 مهندساً بين مزودي التطبيقات وفريق العمل في نور تكافل وفي بايوس الشرق الأوسط. وتم الانتقال النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبتوقف لم يتجاوز بضع دقائق.