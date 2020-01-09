تكريم موظفي دائرة أراضي عجمان المتميزين

المصدر: عجمان - وام

كرّم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، موظفي الدائرة المتميزين بعد الإعلان عن نتائج الدورة التقييمية الأولى من برنامج عبد العزيز بن حميد النعيمي للتميز، الذي أطلقته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بداية عام 2019 كوسيلة من وسائل التحفيز الداخلي للموظفين.

وشهد حفل التكريم عدد كبير من المسؤولين والشركاء، وتم خلاله تكريم المحكمين والموظفين المتميزين الحاصلين على الفئات الخاصة بالبرنامج الذي أتاح الفرصة أمامهم لحصد أوسمة رئيس الدائرة، وهي وسام مدير الإدارة المتميزة ووسام رئيس القسم المتميز ووسام الدعم الإداري ووسام المجال التخصصي والميداني ووسام إسعاد المتعاملين ووسام الموظف الجديد ووسام الموظف المبتكر ووسام الموظف المجتمعي، بالإضافة إلى الفئات الأساسية المعتمدة، وهي فئة الإدارة المتميزة، وفازت بها إدارة المشروعات العقارية. وفاز بفئة القسم المتميز قسم المالية، وفئة فريق عمل المشروع المتميز فاز بها مشروع التصنيف العقاري، وفئة فريق عمل المبادرة المتميزة فازت بها مبادرة التنافسية في تسجيل الممتلكات.