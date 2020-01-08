مصدر تضم أكبر لوحة فسيفسائية في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت مدينة مصدر، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك عبر تشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير.

ويبلغ حجم اللوحة 1015 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة، وقد استغرق تشكيلها شهراً كاملاً واستخدم فيها 90,500 من المواد القابلة لإعادة التدوير، والتي شملت قوارير بلاستيكية، وعبوات معدنية، وعلب الكرتون، وقد شارك في إنجاز هذه اللوحة موظفون وسكان في مدينة مصدر، إلى جانب أشخاص من المجتمع المحلي وطلبة مدارس في أبوظبي.

ويهدف هذا العمل الفني، الذي تم الكشف عنه رسمياً قبيل انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، إلى تشجيع مواطني دولة الإمارات وزائريها والمقيمين على أرضها على تبني ممارسات مسؤولة تجاه البيئة وتحفيزهم على الحد من النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها. وتجسد اللوحة مسيرة دولة الإمارات بين الماضي والحاضر، وتسلط الضوء على عدد من المعالم البارزة في إمارات الدولة السبع.

وكان قد أقيمت أمس مراسم خاصة في مدينة مصدر، قام خلالها ممثلو موسوعة غينيس بمنح مدينة مصدر شهادة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بحضور مديرين تنفيذيين وعدد من المسؤولين الحكوميين.