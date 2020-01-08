«داتا فايندر»: 20 % نمو حجم «الصفقات العقارية» في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

ارتفع عدد الصفقات العقارية المسجلة التي جرت في دبي على مدار العام الماضي 41,988 صفقة، بنمو 20 % بالمقارنة مع 34,961 صفقة، وهو إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة التي شهدتها الإمارة على مدار 2018.

وفقاً لبيانات صادرة حديثاً عن منصة «داتا فايندر» المتخصصة في الدراسات والبيانات العقارية. وأفادت «داتا فايندر» أيضاً بأن 5 مناطق تحديداً كان لها الإسهام في هذه الزيادة على مدى 2019، حيث شهدت هذه المناطق الكم الأكبر من الصفقات العقارية في دبي على مدار العام الماضي، وهذه المناطق حسب الترتيب التنازلي هي:

«الخليج التجاري، 3,146 صفقة»، «داون تاون برج خليفة، 2,816 صفقة»، «دبي كريك هاربور، 2,492 صفقة»، «دبي هيلز ستيت، 2,373 صفقة»، و«دبي الجنوب، 2,048 صفقة».

وعن آفاق سوق العقارات في دبي خلال 2020، توقعت بيانات «داتا فايندر» زيادة مطردة في عدد الصفقات العقارية بالإمارة مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، مع استقرار أسعار العقارات في مناطق محددة. كما توقعت البيانات أن يشهد 2020 استمرارية الاتجاه السائد بين مشتري العقارات في دبي إلى شراء العقارات قبل البدء فعلياً في إنشائها «على الخريطة».

وكانت البيانات قد أفادت بأن صفقات العقارات «على الخريطة» استأثرت بما يزيد على 50 % من إجمالي صفقات العقارات التي شهدتها دبي في 2019، حيث بلغ عدد هذه النوعية من الصفقات تحديداً خلال العام الماضي 23,643 صفقة.

وأوضحت البيانات أن السبب في أفضلية المبيعات «على الخريطة» لدى المشترين يُعزى إلى عدة أسباب، ومن أبرزها الأسعار الجذابة والعروض المغرية التي يمنحها المطورون كشطب رسوم الخدمات، خفض قيمة رسوم التسجيل وقيمة العمولات، وإتاحة نطاق واسع من خطط السداد المريحة.