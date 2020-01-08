رؤية محمد بن راشد أنتجت تحوّلاً اقتصادياً استثنائياً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنتجت تحولاً اقتصادياً استثنائياً.

وأضاف أن تلك الرؤية تقود تطور صناعة الطيران في دبي التي ستصل مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة إلى 45 % بحلول عام 2030، وفقاً لمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس. وتوقع سموه أن يحافظ مطار دبي على تصدره مطارات العالم الأكثر ازدحاماً على صعيد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي مع صدور نتائج عام 2019.

وقال سموه، في كلمته الافتتاحية لمجلة «عبر دبي»، إنه من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة والطيران والقطاعات الاقتصادية الرئيسة، نمواً قوياً بالتزامن مع إكسبو دبي 2020، ما يعزز تنافسيتها العالمية بين أقوى المدن اقتصادياً.

وتواكب تصريحات سموه إعلان دبي عن خطط طموحة لتكون أفضل مدينة في العالم وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدمت دبي في أحدث تقرير لمؤشر أفضل مدن العالم 2020، الصادر أخيراً عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية ثلاثة مراكز لتحتل المركز السادس مقارنة مع المركز التاسع العام الماضي، متفوقة على سنغافورة وبرشلونة ولوس أنجلوس وروما وسان فرانسيسكو ومدريد وشيكاغو، وتتنافس الآن مع لندن ونيويورك وباريس وطوكيو وموسكو التي احتلت المراكز الخمسة الأولى على التوالي.

%45 مساهمة صناعة الطيران في ناتج دبي 2030