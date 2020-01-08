20% زيادة بحجم الصفقات العقار ية في دبي 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة التي جرت في دبي على مدار العام الماضي 41,988 صفقة، بارتفاع 20 % بالمقارنة مع 34,961 صفقة، وهو إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة التي شهدتها الإمارة على مدار 2018، وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن منصة «داتا فايندر» المتخصصة في الدراسات والبيانات العقارية.

وأفادت بأن خمس مناطق تحديداً كان لها الإسهام في هذه الزيادة على مدى 2019، حيث شهدت هذه المناطق الكم الأكبر من الصفقات العقارية في دبي على مدار العام الماضي.

وهذه المناطق حسب الترتيب التنازلي هي: «الخليج التجاري، 3,146 صفقة»؛ «داون تاون برج خليفة، 2,816 صفقة»؛ «دبي كريك هاربور، 2,492 صفقة»؛ «دبي هيلز ستيت، 2,373 صفقة»؛ و«دبي الجنوب، 2,048 صفقة».

وعن آفاق سوق العقارات في دبي خلال 2020، توقعت زيادة مطردة في عدد الصفقات العقارية بالإمارة مع اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، مع استقرار أسعار العقارات في مناطق محددة.

كما توقعت أن يشهد 2020 استمرارية الاتجاه السائد بين المشترين إلى شراء العقارات قبل البدء فعلياً في إنشائها «على الخريطة». وكانت البيانات قد أفادت بأن صفقات العقارات «على الخريطة» استأثرت بما يزيد على 50 % من إجمالي صفقات العقارات التي شهدتها دبي في 2019.