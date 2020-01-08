309 رخص تجارية للأعمال المدعومة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ممثلة في إدارة تطوير الأعمال، عن إجمالي عدد رخص الأعمال المدعومة والذي بلغ 309 رخص خلال عام 2019، شملت 160 رخصة لمزاولة العمل من خلال المنزل ضمن «رخصة الغد»، و39 رخصة تاجر افتراضي.

وبيّنت الدائرة أعداد رواد الأعمال المستفيدين من المؤسسات الداعمة للمشاريع ومنها 12 رخصة تجارية مدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، و98 رخصة تجارية من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وأوضح محمد المحمود نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية مدير إدارة تطوير الأعمال، أن عدد الرخص للأنشطة المتنوعة قد شهد نمواً إيجابياً بلغت نسبته 27‎‎% خلال عام 2019، وذلك بإصدار 309 رخص جديدة، مقارنة مع 264 رخصة في عام 2018. ويعود ذلك كما أشار إلى جملة من الحوافز والتسهيلات التي أطلقتها الدائرة بهدف تعزيز الأنشطة التجارية والمنزلية في الإمارة.

وأضاف: يعد نجاح معرض لمسات وطنية لعدة دورات متتالية مثالاً على ذلك، حيث شهد نمواً متتالياً في عدد المشاركين، ونوع الأنشطة المشاركة، حتى تم تطويره مؤخراً ليصبح «مهرجان الكورنيش 2019» الذي اختتم منذ أيام بعد أن احتضن 67 رخصة متنوعة ما بين رخص الغد ورخص التاجر الافتراضي وعدد من الرخص التجارية داخل الإمارة وخارجها.

وأكّد المحمود أن الإمارة تدعم رواد الأعمال بتقديم إعفاءات مالية لرسوم الرخص المذكورة بلغت 100%، وذلك لتمكينهم من دخول السوق وتطوير استثماراتهم، الأمر الذي يعود على أصحاب المشاريع وبيئة الأعمال في الإمارة بالفائدة ودعم الاستدامة الاقتصادية.

وأوضح سيف السويدي مدير قسم الترويج الاقتصادي بالدائرة، أنه بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه الدائرة لرواد الأعمال الشباب، وبلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة 160 رخصة في عام 2019 مقارنةً بــ152 رخصة عام 2018 والتي تندرج تحت مظلتها العديد من الأنشطة المنزلية مثل المأكولات الشعبية والعطورات والمصنوعات التراثية ومستحضرات التجميل وغيرها.