718 مليون دولار إنفاق الاسكندنافيين بالإمارات 2024

المصدر: دبي - البيان

تشير أحدث البيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2020 والذي سيعقد في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في تدفق السياح القادمين إليها من الدول الاسكندنافية، وهي الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا إليها خلال السنوات المقبلة الذي من المنتظر أن يولّد إيرادات في قطاع السياحة والسفر تقدَّر بنحو 810 ملايين دولار بحلول عام 2024.

تتوقع شركة كوليرز إنترناشونال، أن تشهد دولة الإمارات النمو الأعلى على مستوى الإنفاق السياحي من قبل السياح الاسكندنافيين الذي سيصل إلى 718 مليون دولار بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 36% عن معدلات الإنفاق عام 2018.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي: «شهد سوق السياحة الخارجي لدول الشمال نمواً متزايداً على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ وصل عدد الرحلات الخارجية التي قام بها سكان هذه الدول إلى 50.5 مليون رحلة خلال عام 2018 وحده.