دو تعتمد منصة «آبل باي» لخدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير تجربة اتصالات رقمية سلسة لعملاء الدفع المسبق والآجل للاستمتاع بتجربة اتصالات رقمية سلسة مع القدرة على سداد فواتيرهم أو إعادة شحن حساباتهم عبر خدمة «آبل باي Apple Pay». وسيتمكن عملاء دو اعتماداً على هذه الخدمة من دفع مستحقاتهم عبر تطبيق دو المبتكر.

وقال أنتوني شاينر الرئيس التنفيذي - حلول الحياة الرقمية والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نعمل في دو على منح العملاء مزيداً من الطرق التي تمكنهم من الاستفادة من الأجهزة والحلول المتصلة التي يستخدمونها في حياتهم على نحو يومي.».