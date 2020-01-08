عقارات الوصل ووادي الصفا تجذب التجار والملّاك

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يشهد السوق العقاري في دبي انطلاقة حماسية مدفوعة بالمزاج العالي للمستثمرين وشريحة ليست بالقليلة من الراغبين باقتناص الفرص الاستثمارية التي بدت بالتزايد مع قرب انطلاق الحدث الدولي إكسبو 2020.

وبينما استحوذت منطقة الوصل على اهتمام وأموال تجار الأراضي واصلت منطقة الصفا استقطاب الراغبين بتملك الفلل، وحافظت منطقتا برج خليفة ومرسى دبي على جاذبيتهما أمام المستثمرين في سوق الشقق السكنية والتجارية.

اللافت في تحليل البيان الاقتصادي لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي الحركة الدؤوبة في كل مفاصل السوق العقاري، لا سيما في سوقي الرهن والبيع، شاملة كل أنواع العقارات سواء أكانت أراضي سكنية أو تجارية أو سواء أكانت شققاً أو مباني أو فللاً سكنية مبنية أو قيد الإنجاز.

وقد بدأ سوق عقارات دبي تعاملاته في أول 48 ساعة من العام الجديد 2020 بمعنويات مرتفعة، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات البيع والرهن أكثر من 1.3 مليار درهم خلال أول يومي عمل (بعد عطلة رأس السنة الميلادية) من العام الجاري.

وطبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» وتحليل بيانات الصفقات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد برز سوق الرهن في تسجيل صفقات تجاوزت قيمتها مليار درهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات البيع 365 مليون درهم.

سوق الأراضي

شهد سوق بيع وشراء الأراضي التجارية والسكنية في دبي أداءً متواصلاً لما كان عليه خلال العامين الماضيين، وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات البيع أكثر من 166 مليون درهم، وتركزت الصفقات الكبرى على صعيد القيمة في مناطق الوصل (قطعة أرض واحدة بـ 36 مليون درهم)، والورقاء الأولى (قطعة أرض واحدة بـ 28 مليون درهم)، والسطوة (قطعة أرض واحدة بـ 16 مليون درهم)، والثنية الرابعة (4 قطع أراضٍ بـ 15 مليون درهم)، والمركاض (قطعة أرض واحدة بـ 7.5 ملايين درهم)، وند الشبا الأولى (قطعة أرض واحدة بـ 6.4 ملايين درهم)، وجبل علي الأولى (قطعتا أرض بـ 5.5 ملايين درهم)، والحبية الثالثة (قطعتا أرض بـ 4.5 ملايين درهم)، ووادي الصفا 6 (قطعة أرض واحدة بـ 4.5 ملايين درهم) والبرشاء جنوب الخامسة (قطعتا أرض بـ 4.3 ملايين درهم).

أما على صعيد صفقات الرهن الإجمالية التي تجاوزت 964 مليون درهم فقد توزعت على مختلف مناطق دبي وبرزت 10 مناطق وتفوقت على البقية لجهة أكبر صفقات الرهن، وهي كالتالي: المركاض (قطعة أرض واحدة بـ 460 مليون درهم) وند حصة (قطعة أرض واحدة بـ 95 مليون درهم) ووادي الصفا 5 (3 قطع أراضٍ بـ 89 مليون درهم) وحدائق الشيخ محمد بن راشد (قطعتا أرض بـ 72 مليون درهم) والثنية الأولى (قطعة أرض واحدة بـ 45 مليون درهم) والقصيص الصناعية الرابعة (قطعة أرض واحدة بـ 35 مليون درهم) والثنية الرابعة ( 4 قطع أراضٍ بـ 24 مليون درهم) والورقاء الأولى (قطعة أرض واحدة بـ 21 مليون درهم) والحبية الثانية (قطعة أرض واحدة بـ 18 مليون درهم) ومنخول (قطعة أرض واحدة بـ 17 مليون درهم).

سوق الفلل

واصلت مبيعات سوق الفلل في بداية العام الجاري رحلتها المستقرة منذ العامين الماضيين، وسجلت مبيعات إجمالية خلال أول 48 ساعة من العام الجديد، 50 مليون درهم بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبرزت المناطق التالية وتفوقت على باقي المناطق لجهة أكبر صفقات بيع الفلل السكنية سواء المنجزة أو تلك التي لا تزال قيد الإنجاز.

أما على صعيد الرهونات فقد سجل سوق الفلل السكنية مبلغاً إجمالياً بلغ 13 مليون درهم، ولم يتعد نطاق المناطق التي شهدت صفقات الرهن المذكورة غير 5 مناطق، هي حدائق الشيخ محمد بن راشد واليلايس 1 ووادي الصفا 7 والثنية الرابعة واليلايس 2.

سوق الشقق

شهد سوق الشقق السكنية بيعاً ورهناً وحركة دؤوبة خلال أول أيام العام الجديد، وتمكن من تسجيل أداء متصاعد سواء أكانت الشقق السكنية جاهزة أو قيد الإنجاز، فعلى صعيد صفقات الرهن التي سجلت أكثر من 32 مليون درهم، تصدرت المناطق التالية قائمة الأعلى على صعيد الأكبر في القيمة الإجمالية، وهي: مناطق مرسى دبي ( 6 شقق سكنية بقيمة 6.8 ملايين درهم) والبرشاء جنوب الرابعة (4 شقق سكنية بقيمة 4.4 ملايين درهم ) وبرج خليفة (4 شقق سكنية بقيمة 4.2 ملايين درهم ) وبرج خليفة (3 شقق تجارية بقيمة 3.3 ملايين درهم) والثنية الثالثة (3 شقق سكنية بقيمة 2.4 مليون درهم) والمركز التجاري الثانية (شقة سكنية واحدة بقيمة 2.2 مليون درهم) ومعيصم الأول (شقة سكنية واحدة بقيمة 1.1 مليون درهم ) والثنية الخامسة (شقتان سكنيتان بقيمة مليون درهم) واليلايس 2 (3 شقق سكنية بقيمة مليون درهم) وجبل علي الأولى (شقتان سكنيتان بقيمة مليون درهم).

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سجل سوق الشقق السكنية والتجارية مبيعات قياسية تجاوزت 131 مليون درهم خلال 48 ساعة فقد بقيت المراكز الأولى للمناطق المعروفة، وهي: مرسى دبي (22 شقة سكنية بقيمة 37 مليوناً ) وبرج خليفة (9 شقق سكنية بقيمة 15 مليون درهم) والبرشاء جنوب الرابعة (27 شقة سكنية بقيمة 10 ملايين درهم) وبرج خليفة (4 شقق تجارية بقيمة 10 ملايين ) والحبية الخامسة (14 شقة سكنية بقيمة 7 ملايين ) والحبية الرابعة (8 شقق سكنية بقيمة 5 ملايين ) والثنية الثالثة (5 شقق سكنية بقيمة 5 ملايين درهم) والخليج التجاري (5 شقق تجارية بقيمة 5 ملايين درهم).