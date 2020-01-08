«ريبورتاج» تطلق «ذا جيت» في مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر بأبوظبي، بأسعار تبدأ من 500 ألف درهم.

ويوفر المشروع 463 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 200 استوديو، و144 شقة مؤلفة من غرفة وصالة، و94 شقة ذات غرفتين، و7 شقق مؤلفة من 3 غرف، إضافة إلى شقتين ذات 4 غرف، إلى جانب 16 وحدة تاون هاوس.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، إن إطلاق المشروع جاء بعد دراسة وافية لمتطلبات السوق، مشيراً إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بأبوظبي، لا سيما بالمشاريع التي توفر وحدات ذات وجودة عالية ومواصفات متميزة.

وأضاف أن استقرار أداء السوق العقاري في أبوظبي في ظل الكشف عن العديد من المحفزات الاستثمارية وإقرار القوانين المنظمة للسوق يشجع على طرح المشاريع الجديدة.

وأشار إلى بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع أخيراً، إذ تم إنجاز أعمال الأساسات، موضحاً أنه من المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2022.