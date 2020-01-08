الإمارات تستضيف اجتماعات للاعتماد 2020

قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن مجلس الوزراء وافق على استضافة الدولة اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد خلال عام 2020.

وأضافت الهيئة، في تصريحات أمس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المؤتمر ستستضيفه «مواصفات» في العاصمة أبوظبي وذلك تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء الموقر، أول من أمس، النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والذي يُعد حجر الأساس لتمكين القطاعات المختلفة في الدولة (حكومية، صناعية، تجارية، سكنية) من توليد الطاقة المتجددة باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الإمارات.

وأكدت «مواصفات» أن الطاقة المتجددة والنظيفة تمثل أحد أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة ودعم ملف التغير المناخي. أبوظبي – رامي سميح