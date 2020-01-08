5.55 مليارات درهم إعانات مالية للمواطنين خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية الأخرى التي قدمتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى 5.55 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وذلك بحسب الإحصائيات التي تصدرها وزارة المالية.

ويعكس استمرار النمو في مؤشر الدعم المالي والتنموي للمواطنين خلال الفترة الماضية التزام الحكومة وحرصها على مواصلة تعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وتشكل المصروفات المقدمة تحت بند إعانات مالية ومنافع اجتماعية نحو 14.7% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 التي وصلت قيمتها إلى 37.8 مليار درهم.

وتفصيلاً، فقد أظهرت الكشوف المالية لتنفيذ الموازنة عن عام 2019 أن قيمة الدعم المالي المقدم للمواطنين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين وصل إلى 2.135 مليار درهم، في حين بلغت قيمة ما جرى صرفه على المنافع الاجتماعية 3.415 مليارات درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها. وتشمل قوائم الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية من خلال وزارة تنمية المجتمع الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار.