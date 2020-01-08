تسليم «إم بي إل ريزيدنس» بالربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ماج للتطوير أن مشروعها السكني الجديد «إم بي إل ريزيدنس»، في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، يسير وفق المخطط والجدول الزمني المحددين له، حيث من المتوقع إتمامه بالكامل مع بدء تسليم الوحدات السكنية بحلول الربع الثاني من العام 2020.

وتصل القيمة التعاقدية للمشروع إلى 260 مليون درهم، فيما تعتبر شركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» المقاول الرئيسي للمشروع الذي بدأ العمل فيه اعتباراً من الأول من يوليو 2017.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «تم تصميم البرج السكني «إم بي إل ريزيدنس» لتوفير منازل تضم وسائل الراحة المتميزة لنمط حياة راقٍ يقدم تعريفاً جديداً للفخامة والأناقة في منطقة مفعمة بالحياة لا تبعد عن المعالم السياحية والوجهات المركزية إلا دقائق.