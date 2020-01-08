100 مليون درهم لتنفيذ مشروع «سمانا هيلز»

المصدر: دبي – البيان

عينت شركة سمانا للتطوير العقاري أمس، ومقرها دبي، شركة أتكون للبناء، لتنفيذ مشروع «سمانا هيلز» ثاني مشروع لها بقيمة 100 مليون درهم، والواقع في منطقة آرجان، والقريب من «ميراكل جاردنز»، والتي تعد أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، حيث تضم أزيد من 50 مليون زهرة و250 مليوناً من النباتات المختلفة.

وسيتم الانتهاء من المشروع في غضون عامين و 5 أشهر عندما يبدأ دخل الإيجار في البدء. وهذا يعني أنه يتعين على مالكي العقارات استثمار ما يقرب من 40٪ ممثلة في 10٪ كدفعة مقدمة و 30 قسطاً شهرياً بنسبة 1 % لكل من سعر العقار وتسديد الباقي من خلال دخل الإيجار.