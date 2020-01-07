التضخم يواصل التراجع للشهر الحادي عشر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة، على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.44% مقارنة بالشهر ذاته من 2018، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الحادي عشر على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.48 نقاط في نوفمبر مقابل 110.07 نقطة في نوفمبر 2018. بينما على أساس شهري ارتفع بنسبة 0.12% في نوفمبر،مقارنة بـ 108.35 نقاط في أكتوبر.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على إثر انخفاض 7 مجموعات رئيسية يتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 7.07% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 4.17% وخدمات النقل 3.94% والأغذية والمشروبات 1.13%، والمطاعم والفنادق 1.37%، والاتصالات 0.09% وخدمات الصحة 0.06%.

بينما ارتفعت 5 مجموعات على أساس سنوي يتصدرها الترويج والثقافة والتبغ والتجهيزات والمعدات المنزلية والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة.