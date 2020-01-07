3 مشاريع خضراء كبرى في الإمارات 2020

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن عام 2020 سيشهد إطلاق ٣ مشاريع كبرى ومتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة بالإمارات.

واشار إلى أن هذه المشاريع: محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بقدرة إنتاجية 2 جيجا، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، والمرحلة الثالثة لمجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مشدداً على أن استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأخضر تتجاوز 100 مليار درهم، كما أن استثمارات شركة مصدر خارج الدولة تزيد على 51.5 مليار درهم.

وتوقع الزيودي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الإعلان قريباً عن المقاول الرئيسي لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية، مؤكداً أنه يشكل نقلة نوعية، ويشكل إضافة لمحطة نور للطاقة الشمسية في أبوظبي، والتي تنتج 1 جيجاوات.

وتنطلق فعاليات الأسبوع السبت المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتضمن اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية ومؤتمر المجلس الأطلسي والقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تشهد توزيع جائزة الشيخ زايد للاستدامة.

وأكد أن الأسبوع الذي تستضيفه أبوظبي السبت المقبل يعد منصة عالمية للترويج لمشاريع الطاقة المتجددة، موضحاً أن الدورة المقبلة ستكون الأكبر من نوعها منذ عام 2008، حيث يشارك فيها أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيراً ونائب وزير ومديراً لمنظمات دولية وإقليمية وأكثر من 850 شركة عالمية وأكثر من 35 ألف مشاركمن 175 دولة .