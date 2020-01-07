7.5 مليارات درهم مبيعات متوقعة لسوق دبي الحرة 2020

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

توقع صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة أن حجم مبيعات السوق مع نهاية العام الجاري أن تصل إلى أكثر من 7.5 مليارات درهم بدعم من نمو أعداد المسافرين بالتزامن مع فعاليات إكسبو دبي 2020 الذي سينعكس إيجابياً على معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث سجلت مبيعات سوق دبي الحرة السنوية رقماً قياسياً جديداً في عام 2019، إذ بلغت مبيعات السوق 7,4 مليارات درهم، مشيراً إلى أن السوق الحرة في مطار دبي تستحوذ على نحو 7 % من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في المطارات العالمية.

وأضاف تهلك في تصريحات خاصة بـ«البيان الاقتصادي» أن أجمالي مبيعات السوق الحرة في مطارات دبي التي تصل مساحتها حالياً إلى نحو 36 ألف متر مربع وصل منذ السنة المالية الأولى عام 1984 حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 92.88 مليار درهم مشيراً إلى أن عدد موظفي السوق حالياً يصل إلى 6100 موظف مقارنة مع 100 موظف عند تدشين السوق منهم 20 موظفاً لايزالون على رأس عملهم حتى اليوم.

وقال إن الرعايات الرياضية تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية السوق التسويقية حيث تقوم السوق برعاية العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية داخلياً وخارجياً وتنفق نحو 2% من حجم مبيعات السوق على هذه الرعايات الأمر الذي يساهم في تعزيز العلامة التجارية لسوق دبي الحرة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن السوق الحرة تسعى دائماً إلى التحديث والتطوير ومواكبة آخر المستجدات في عالم أسواق التجزئة وآخر المستجدات بالنسبة للعلامات التجارية العالمية مثل الساعات والمجوهرات والعطور والأزياء واحتياجات المسافرين وغيرها.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة إن متوسط أنفاق المسافر عند المغادره يصل إلى ٤٧ دولار وعند الوصول ال ٣٠ دولار في حين ان ٣٨٪ من المغادرين يشترون من السوق الحره في حين يصل عدد منتجات السوق إلى نحو 30 ألف منتج.

مشيراً إلى أن السوق تقوم بالاستعدادات بشكل مسبق لمواسم ذروة السفر سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية حيث تقدم مجموعة من العروض والمنتجات التي تتناسب مع هذه المناسبات بما فيها جميع المناسبات والعطل في الإمارات والمناسبات الرئيسية في الأسواق المهمة مثل الصين والهند وروسيا.

ولفت تهلك إلى أن المسافر الصيني يتصدر من حيث حجم الإنفاق في السوق الحرة ويستحوذ على نحو 17.56% من إجمالي مبيعات السوق يليه المسافر الهندي بنسبة 13.2% ثم المسافر السعودي بنسبة 7.12% والبريطاني بنسبة 5.4% والمسافر الروسي يستحوذ على 3.34% من إجمالي حجم المبيعات.

أما من حيث السلع التي تشهد إقبالاً أكثر من غيرها قال تهلك إن العطور تأتي في المركز الأول في حين تستحوذ أدوات التجميل على نسب متنامية من حجم المبيعات في حين تأتي منتجات التبغ في المركز الرابع ثم الالكترونيات والذهب والحلويات على التوالي.

وأضاف أن التركيز خلال الفترة الحالية على عمليات التطوير والتحديث المستمر التي تقوم بها السوق الحرة في مطار دبي على استقطاب علامات تجارية عالمية جديده والاستعدادات لإكسبو دبي 2020 من خلال التواجد في أرض المعرض مشيراً إلى انه لا يوجد خطط حالياً لإدارة أو تشغيل أسواق حرة خارجية.

وقال إن سوق دبي الحرة احتفلت بالذكرى 36 لتأسيسها بإطلاق عرض خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع ولفترة 3 أيام (18-19-20 ديسمبر)، وسجلت مبيعات الأيام الثلاثة للعرض 57.39 مليون دولار مشيراً إلى انه خلال العام الماضي حصلت سوق دبي الحرة على العديد من الجوائز منها فوزها بجائزتي «أفضل مؤسسة لتجزئة السفر في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام» و«أفضل مبادرة خيرية للعام».

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سجلت السوق الحرة في عام 2019 ما يزيد على 24.284 مليون معاملة بيع، أي ما يعادل 66.500 معاملة يومياً، وتجاوز إجمالي عدد الوحدات السلعية التي تم بيعها 64.578 مليوناً.