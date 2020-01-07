«مطارات دبي»: قطاع الطيران لاعب رئيسي في تحقيق رؤية محمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

أكدت مطارات دبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل مجلس دبي الجديد بالتزامن مع حلول 4 يناير 2020 تاريخ تسلمه مقاليد الحكم في إمارة دبي إنما يشكل إضافة نوعية ومرحلة جديدة في بناء مستقبل دبي، وتطلعها نحو أن تصبح أفضل مدن العالم لنمط الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، حيث يلعب قطاع الطيران دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية سموه بالمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: إن البنية التحتية والمواصلات هي جزء أساسي في معادلة دبي وتخطيطها للخمسين سنة المقبلة، حيث تعتبر مطارات دبي جسر عبور لربط سكان المعمورة وثقافات العالم ببعضها البعض، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يحتل للعام السادس على التوالي المرتبة الأولى على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين.

وأضاف غريفيث أن الإنجازات التي حققها مطار دبي الدولي لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي منذ تكليفه بتحمل مسؤولية قطاع الطيران في منتصف السبعينيات من القرن الماضي من قبل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك انطلق هذا القطاع إلى حيث أصبح عليه الآن من تميز وريادة في خطوة تستشرف المستقبل بكل أبعاده لتمهيد الطريق أمامها لتصبح مركز الطيران الرئيسي في العالم.

وأكد أن وثيقة الخمسين وتشكيل مجلس دبي الجديد وتكليف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بالإشراف على إدارة قطاع الطيران وغيره من القطاعات الحيوية لاقتصاد دبي إنما يضع أمامنا تحديّاً كبيراً.