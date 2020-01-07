كريس نادر: صناعة الفنادق أصبحت شديدة التنافسية في المنطقة

المصدر: الرياض – البيان

أكد كريس نادر، نائب الرئيس – التطوير، فنادق شذا (مقرها الإقليمي دبي) أن: «صناعة الفنادق أصبحت شديدة التنافسية في المنطقة. هناك عدد كبير من الفنادق ينتمي إلى نفس الفئة. المسافرون يريدون خوض تجارب جديدة سوف تغير حياتهم بشكل أو بآخر.

مع مسك من شذا، نحن نمنحهم تجارب غامرة تحول حياتهم في مواقع استثنائية. نريد أن يتمكن الضيوف من التواصل مع الطبيعة، الثقافة والتراث، ونقدم لهم تجارب ثرية من خلال لقاءات أصيلة عن قرب مع البيئة».

وقال كريس حول التوسع في المملكة العربية السعودية: «إن سوق المملكة لها أولوية بالنسبة لنا في ظل وجود 35% من فنادقنا في المملكة والمؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي منبر مثالي لعرض أحدث علاماتنا التي نقدمها لمالكي الفنادق والمستثمرين في المجال الفندقي. نحن نعمل في المملكة بنجاح عظيم منذ أن اطلقنا هنا أول فندق خمس نجوم لنا وهو شذا المدينة، ثم لاحقا توسعنا في مكة الرياض وقريبا في جدة».

وأضاف أن: «استراتيجية السياحة الجديدة في المملكة العربية السعودية فتحت الأبواب للعالم ليكتشف الطبيعة المبهرة والتراث العظيم في المملكة، وهذا يمثل فرصة هائلة لنا لتطوير الإقامة التحولية في مناطق مختلفة في البلاد».

وسوف تقدم فنادق شذا عرضا خاصا لمالكي الفنادق والمستثمرين في المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي المنعقد في الرياض يومي 21 و22 يناير الجاري حول عرض علامة مسك من شذا الجذاب في مجال الإقامة التحولية. سوف تنافس شذا في عرض «ثلاث دقائق للمالكين»، لإلقاء الضوء على بعض من الصفات المميزة الرئيسية التي تجعل العلامة فريدة في هذا القطاع.