«اتصالات» تطلق «كلاود توك» لقطاع الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «اتصالات» خدمة «كلاود توك CloudTalk»، أول منصة موحدة لخدمات الاتصال من نوعها في دولة الإمارات، والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولعملاء قطاع الأعمال في الدولة.

وتفصيلاً، وقعت «اتصالات» اتفاقية شراكة مع مؤسسة «ريبون كوميونيكيشنز Ribbon Communications»، تقوم على أساسها «اتصالات»، ومن خلال خدمة «كلاود توك CloudTalk»بتوفير حلول اتصال سحابية آمنة ومتطورة لعملاء قطاع الأعمال في الدولة، وبالشكل الذي يلبي احتياجاتهم المتزايدة من الاتصالات المحلية والدولية.

وتعتمد هذه الخدمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية بتقنية (PBX) التي ستحل محل الأجهزة القديمة، والتي تمكّن العملاء من التحول إلى الخدمة الجديدة بسرعة كبيرة والتمتع بدرجة عالية من كفاءة الأداء، ضمن الحد الأدنى من الوقت اللازم لبدء الاستخدام الفعلي للخدمة، في حين تمنح طريقة الدفع القائمة على نموذج Pay-As-You-Grow للعملاء المرونة في العمل في بيئات اتصال سهلة ومريحة ومتعددة القنوات، والتركيز على الإنتاجية أكثر من الاهتمام والتركيز على بنية الاتصالات التحتية.

كما تمنح خدمة «كلاود توك»المستخدمين ميزة الانتقال السهل بين الأجهزة المختلفة والمتنوعة، ضمن الزمن الفعلي ومن أي مكان، في حين تمنح العملاء الكثير من الفرص والإمكانيات مثل؛ خدمة الرسائل الفورية، وعقد المؤتمرات والاجتماعات المباشرة عبر الفيديو، ومشاركة محتويات شاشة الحاسوب، وتطبيقات الهاتف المتحرك، وغيرها مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى تجربة المستخدمين.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»، «نحن سعداء بإطلاق خدمة» كلاود توك «بالتعاون مع شركائنا»ريبون كوميونيكيشنز«. ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الآمنة والسريعة المعتمدة على تقنية الحوسبة السحابية ستحمل معها الكثير من الفوائد التي ستصب في خدمة ومصلحة قطاع الأعمال في الدولة، عبر الاستفادة من خدمات اتصالات سهلة ومرنة».