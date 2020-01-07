«الاقتصاد» تبحث برامج التعاون مع التشيك

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قوة وتنامي العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، مدفوعة برغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بشراكتهما نحو مستويات أكثر تطوراً.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر وزارة الاقتصاد بدبي جيري سلافيك، سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ودانيال بلازكوفك، السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة التشيكية بالدولة. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات.