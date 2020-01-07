«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق «ستيل فاب 2020»

المصدر: الشارقة - البيان

يستعد مركز إكسبو الشارقة، لإطلاق النسخة السادسة عشرة من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، الذي سينظمه ويستضيفه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، حيث أعلن المركز أن عددا كبيرا من العلامات التجارية، ستكشف عن منتجات جديدة ستقدم لأول مرة خلال المعرض الذي يُعد أحد أبرز الأحداث في الإمارات والمنطقة، كما سيشهد الحدث في نسخته الجديدة، مشاركة وحضوراً كبيراً من الشركات الوطنية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن وتيرة العمل تَعدّ بتقديم نسخة متميزة تلبي تطلعات العارضين الذين يهدفون من مشاركتهم إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من القطاعات الأساسية لهذه الصناعة في الدولة والمنطقة، للكشف عن أحدث تقنياتهم خلال المعرض.