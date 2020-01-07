حلول تقنية من «ديجيتل» لـ«أبوظبي للطاقة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرمت مؤسسة أبوظبي للطاقة اتفاقية تعاون مع شركة «ديجيتل 14»، تنص على قيام الأخيرة «ديجيتل 14» بتوفير حلول تقنية متطورة تسهم في تعزيز القدرات الرقمية لمؤسسة أبوظبي للطاقة، ومجموعة الشركات التشغيلية المنضوية تحت مظلتها.

وتسعى مؤسسة أبوظبي للطاقة من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من خدمات الاستشارات التقنية المتميزة التي توفرها «ديجيتل 14»، بما ينسجم مع حرصها المستمر على اعتماد قدرات رقمية وتقنية متقدمة، تضمن للمؤسسة القيام بعملياتها بشكل سلس وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة لعملائها.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «يسعدنا التعاون مع شركة «ديجيتل 14» في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية. إن مهمة مؤسسة أبوظبي للطاقة تتمثل بتحقيق التحول في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي حتى يصبح أكثر تطوراً وكفاءة وفعالية وقادراً على مواكبة المتطلبات المستقبلية.

وستسهم شراكتنا مع «ديجيتل14» في تحقيق أهدافنا هذه، إلى جانب تعزيز جهودنا المبذولة لضمان جودة وكفاءة خدماتنا الرقمية مستقبلاً». من جهتها قالت إلهام القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتل14: نفخر في شركة «ديجيتل 14» بشراكتنا مع واحدة من أكبر المؤسسات الرائدة في الإمارات، ونؤكد التزامنا بتزويد مؤسسة أبوظبي للطاقة بأحدث الحلول والتقنيات الرقمية.