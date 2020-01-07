تعاون بين المسعود للسيارات و«مسار»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت المسعود للسيارات عن تعاونها مع شركة «مسار سليوشنز»، المزود الرائد لمجموعة من الخدمات عبر حلول النقل للعملاء في جميع أنحاء الإمارات.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تتولى شركة المسعود للسيارات القيام بأعمال الخدمات الميكانيكية والصيانة الدورية لسيارات نيسان ورينو وإنفينيتي المملوكة من شركة «مسار» وذلك في مختلف مراكز الخدمة.

وتشكل هذه الخدمات جزءاً لا يتجزأ من الشراكة بين الطرفين، حيث يضاف إليها تزويد الأسطول بقطع الغيار الأصلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وقال ريتشارد سيكيل، الرئيس التنفيذي لشركة «مسار سليوشنز»: مسار هي الشركة الرائدة في قطاعات النقل والتنقل والمواصلات لأكثر من 20 عاما في الدولة، وتأتي تلك الريادة من منطلق إيماننا بأهمية الشراكات الإستراتيجية مع رواد الصناعة كشركة المسعود للسيارات وذلك حرصاً على كفاءة عمل أسطولنا في جميع الأوقات.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود السيارات: أتاحت لنا خبرتنا العميقة في قطاع السيارات والتي تمتد إلى عقود طويلة، تقديم أعلى معايير الخدمة المتميزة، في حين أن كفاءتنا المهنية الواسعة التي اكتسبناها في خدمات ما بعد البيع وضبط الجودة تضمن حفاظنا على مكانتنا كشركة رائدة في سوق السيارات في الدولة.