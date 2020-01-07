240 كيلومتراً شبكة «إيميكول» في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الإمارات ديستريكت كولينغ المحدودة «إيميكول»، الشركة المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، أنها أصبحت الآن قادرة على توفير خدمات تبريد المناطق لأكبر القطاعات، بما في ذلك السكنية ومراكز التسوق والمباني التجارية والفنادق والمدارس والجامعات والمستشفيات والشقق المفروشة والمجمعات الصناعية والسكنية للعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات، بفضل اعتمادها على شبكتها الضخمة التي يتجاوز طولها 240 كيلومتراً خلال العام الماضي 2019.

وتمكنت الشركة من تسجيل زيادة بنسبة 38 % على مدار السنوات الخمس الماضية، ما ساعدها على رفع نطاق التغطية لشبكة الخطوط التابعة لها، بمعدل نمو قدره 75 كيلومتراً. ويشير النمو الوشيك في قطاع التبريد بالمنطقة إلى زيادة في الطلب على خدمات التبريد الفعالة، باعتبارها الحل الأمثل للمناخ السائد في المنطقة.