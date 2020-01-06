"اتصالات" تطلق أول منظومة اتصال من نوعها عبر خدمة CloudTalk

المصدر: وام

أطلقت "اتصالات" خدمة CloudTalk أول منصة موحدة لخدمات الاتصال من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ولعملاء قطاع الأعمال في الدولة.

واوضحت " اتصالات" انها وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة ريبون كوميونيكيشنز تقوم على أساسها "اتصالات" ومن خلال خدمة CloudTalk بتوفير حلول اتصال سحابية آمنة ومتطورة لعملاء قطاع الأعمال في الدولة وبالشكل الذي يلبي احتياجاتهم المتزايدة من الاتصالات المحلية والدولية.

وتعتمد هذه الخدمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية بتقنية (PBX) التي ستحل محل الأجهزة القديمة والتي تمكّن العملاء من التحول إلى الخدمة الجديدة بسرعة كبيرة والتمتع بدرجة عالية من كفاءة الأداء ضمن الحد الأدنى من الوقت اللازم لبدء الاستخدام الفعلي للخدمة في حين تمنح طريقة الدفع القائمة على نموذج Pay-As-You-Grow للعملاء المرونة في العمل في بيئات اتصال سهلة ومريحة ومتعددة القنوات والتركيز على الإنتاجية أكثر من الاهتمام والتركيز على بنية الاتصالات التحتية.

كما تمنح خدمة CloudTalk المستخدمين ميزة الانتقال السهل بين الأجهزة المختلفة والمتنوعة ضمن الزمن الفعلي ومن أي مكان في حين تمنح هذه الخدمة المتطورة وغير المسبوقة العملاء الكثير من الفرص والإمكانيات مثل؛ خدمة الرسائل الفورية وعقد المؤتمرات والاجتماعات المباشرة عبر الفيديو ومشاركة محتويات شاشة الحاسوب وتطبيقات الهاتف المتحرك وغيرها مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى تجربة المستخدمين وبالشكل الذي يسهم في زيادة كفاءة التشغيل ورفع الإنتاجية.

وقال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "مجموعة اتصالات" ان هذه الخدمة ستحمل معها الكثير من الفوائد التي ستصب في خدمة ومصلحة قطاع الأعمال في الدولة عبر الاستفادة من خدمات اتصالات سهلة ومرنة.

من جانبه قال باتريك جوغيرست الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والنائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأعمال بشركة ريبون كوميونيكيشنز "نتطلع من وراء إطلاق خدمة CloudTalk إلى تمكين الشركات من التمتع بحلول اتصالات أمنة وذكية وضمن الزمن الفعلي".